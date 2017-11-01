валюта
СпецтемаПолітолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

Ученые: старение невозможно остановить ни при каких обстоятельствах

Ученые: старение невозможно остановить ни при каких обстоятельствах
Специалисты из Университета Аризоны установили, что старение клеток организма человека остановить невозможно даже в случае создания каких-либо современных технологий.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Ридус, ученые сделали такие выводы после создания компьютерной модели работы клеток организма. Они заявили, что при старении клетки замедляют свое развитие и утрачивают большинство функций, в том числе теряется эластичность кожи, а клетки волос перестают выделять пигмент, вследствие чего человек седеет. На месте отмерших клеток у многих появляются раковые образования. Именно с раковыми клетками и возникла проблема, которую описывают исследователи.

По словам специалистов, поведение раковых клеток абсолютное непредсказуемо, поэтому невозможно рассчитать, где они снова появятся, и это означает, что от таких клеток организм никогда не избавится. Ученые при этом отметили, что даже если удастся избавиться от раковых клеток, через какое-то время они снова появятся, поэтому старение организма остановить нельзя ни с помощью лекарств, ни с помощью операций.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
31 окт 2017
8248

В МИД РФ пообещали защищать «соотечественников» в Украине и Балтии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе выступления на конференции «Столетие Русской революции: единение ради будущего», участниками которой стали россияне, проживающие в

31 окт 2017
7605

Геращенко розповів хто стоїть за затриманням сина Авакова: помста «грузинської команди»

Народний депутат Антон Геращенко у своєму особистому коментарі для програми «Ситуація» розповів хто саме стоїть за арештом сина очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, -

31 окт 2017
5620

Огрызко: Когда Манафорт начнет говорить, для многих людей в Украине радикально изменится ситуация

В интервью одному из украинских интернет-изданий бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что сложившаяся ситуация относительно судебного разбирательства против

Последние новости

Эксперт: от теракта в Нью-Йорке выиграет только один человек, но он в этот раз не в Кремле

Для путешествий по миру Манафорт использовал три разных паспорта

Ученые: на Земле начнутся ураганы разрушительной силы

Журналист: господа коалицианты, опомнитесь, может быть, что старые горшки побьете, а новые слепить уже не будет времени

В ООН внесена обновленная резолюция по Крыму

Манафорт и Гейтс получали миллионы долларов из России на офшорные счета, которыми распоряжались совместно с гражданином России

Теракт в Нью-Йорке: Трамп приказал усилить проверки мигрантов

Мечты должны сбываться: открываем свое кафе!

Появились четыре версии происходящего с задержанием сына Авакова

Африканская чума свиней снова зафиксирована в Украине

США нанесли мощный удар по России из-за Украины

Жители Киева смогут прокатиться на ретропоезде

В Украину экстрадировали Каськива

Эксперт: «Путину удалось избежать наказания»

Украина передала в ООН важную резолюцию о деоккупации Крыма

Пономарь: «В ноябре нас ждут три очень важных события»

Пучдемон отказался от политического убежища

Ученые: старение невозможно остановить ни при каких обстоятельствах

В РФ заявили о серьезном повреждении газопровода в Крыму

В Іспанії Конституційний суд скасував незалежність Каталонії

 Новости за день