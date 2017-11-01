Ученые: старение невозможно остановить ни при каких обстоятельствах

Специалисты из Университета Аризоны установили, что старение клеток организма человека остановить невозможно даже в случае создания каких-либо современных технологий.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Ридус, ученые сделали такие выводы после создания компьютерной модели работы клеток организма. Они заявили, что при старении клетки замедляют свое развитие и утрачивают большинство функций, в том числе теряется эластичность кожи, а клетки волос перестают выделять пигмент, вследствие чего человек седеет. На месте отмерших клеток у многих появляются раковые образования. Именно с раковыми клетками и возникла проблема, которую описывают исследователи.
По словам специалистов, поведение раковых клеток абсолютное непредсказуемо, поэтому невозможно рассчитать, где они снова появятся, и это означает, что от таких клеток организм никогда не избавится. Ученые при этом отметили, что даже если удастся избавиться от раковых клеток, через какое-то время они снова появятся, поэтому старение организма остановить нельзя ни с помощью лекарств, ни с помощью операций.