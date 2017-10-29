«В космосе начали пропадать огромные астероиды», - ученые

Специалисты из разных стран выразили свое беспокойство в связи с тем, что за последние месяцы наблюдений они столкнулись с очень странной «тенденцией» - многие открытые ранее астероиды исчезли в космосе, информирует replyua.net.
По словам ученых, с точки зрения астрономии это явление кажется очень странным и подозрительным. Ученые отмечают, что еще в 1995 году астероид 1995 SN55 был впервые замечен, однако недавно он внезапно исчез из поля зрения и больше не попадался на глаза астрономам. Исследователи находят странным, что 300-метровый камень мог попросту пропасть.
Исследователи отметили, что они зафиксировали уже несколько похожих случаев – за несколько лет в космосе «растворились» более ста астероидов очень больших размеров, которые входили в группу потенциально опасных объектов для Земли. Ученые дают пока только одно объяснение этому феномену, но они не уверены, что это объяснение будет верным. По словам специалистов, астрономы могли ошибиться в расчетах траектории движения крупных астероидов.