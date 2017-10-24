Тайна Бермудского треугольника раскрыта, - ученые

Метеорологи из Университета штата Колорадо заявили о том, что Бермудский треугольник, который находится в Атлантическом океане, представляет опасность из-за воздушных аномалий.
Как передает replyua.net, такой вывод был сделан на основе результатов нового исследования. Ученые отметили, что наблюдали за погодными условиями в районе Бермудского треугольника на протяжении последних десяти лет. «Ученые изучали спутниковые снимки местности. Благодаря максимальному увеличению изображений ученые увидели на них облака шестиугольной формы. Они размещены над аномальной зоной. Облака такой формы образуются из-за атмосферы океана. Теплая вода с мели испаряется в холодный воздух. При этом образуется каркас облаков. Они некоторое время дрейфуют над Бермудским треугольником и взрываются. При взрыве образуются мощные воздушные потоки», - говорится в докладе метеорологов.
По их словам, в исчезновении и крушении кораблей и самолетов виноваты именно потоки воздуха – после взрыва порывы ветра опускаются прямо на поверхность океана, что приводит к мощной турбулентности, а корабли и самолеты уже не могут из нее выбраться самостоятельно. Также метеорологи не исключили, что эти порывы ветра создают огромные цунами с высотой волн до сорока метров. Загадочные исчезновения самолетов и кораблей в Бермудском треугольнике описывались в истории неоднократно.