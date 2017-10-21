Ученые нашли в Ветхом Завете доказательства существования планеты Нибиру

Эксперты по изучению Библии заявили о том, что в Ветхом Завете действительно упоминается загадочная планета Нибиру – девятая планета Солнечной системы, о которой ранее говорили многие специалисты.
Как информирует replyua.net, ранее эксперты утверждали, что Нибиру вплотную подойдет к Земле и спровоцирует ее гибель. В Ветхом Завете говорится о том, что Всевышний пошлет Нибиру для того, чтобы человечество покаялось за свои грехи. Эксперт установил, что планета Нибиру существует, и она действительно несет в себе смертельную опасность. Раввин из Израиля утверждает, что планета представляет угрозу, и жителям Израиля, а также всех других государств нужно покаяться.
Специалисты не могут сказать точно, является ли это совпадением или нет, но специалист по Ветхому Завету заявил о своих наблюдениях после подтверждений NASA о том, что где-то на краю Солнечной системы, как предполагают исследователи, скрывается некая девятая планета, и медленно направляется к Земле. Ранее нумеролог Дэвид Мид говорил о том, что Нибиру приблизится к Земле в октябре этого года.