Исследователи: на Земле наступает экологический апокалипсис

Ученые из Германии, Великобритании и Нидерландов заявили о том, что на Земле начинается экологическая катастрофа – такой вывод прозвучал после того, как немецкие исследователи установили, что за последнюю четверть века количество насекомых в Германии резко сократилось.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, ученые заявили, что сокращение количества насекомых может привести к необратимым процессам на планете, поскольку насекомые играют очень важную роль в популяции других живых существ – они опыляют растения, а также являются важным элементом в пищевой цепочке. «Насекомые составляют около двух третей всей жизни на Земле, и сейчас мы наблюдаем какой-то ужасающий спад. Кажется, человечество делает огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни и в настоящее время находятся на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, тогда все рухнет», - заявил Дэйв Гулсон, профессор Университета Сассекса.
По мнению специалистов, сокращение количества насекомых на 76 процентов за последние 25 лет стало следствием использования пестицидов, глобального потепления и уничтожения естественной среды обитания.