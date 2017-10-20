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Ученые спрогнозировали «ядерную зиму» на Земле из-за метеоритов

Ученые спрогнозировали «ядерную зиму» на Земле из-за метеоритов
Группа ученых заявила о том, что в ближайшее время на Земле может произойти глобальная катастрофа – на планете наступит так называемая ядерная зима из-за падения двух метеоритов.

Как сообщает replyua.net, исследователи отметили, что падение метеоритов спровоцирует разрушение озонового слоя и гибель всех живых существ, поскольку Земля станет незащищенной от ультрафиолетового излучения. Метеоритные дожди – это обломки, которые оставили планеты в пространстве во время их приближения к Солнцу. Некоторые из них попадают в верхние слои атмосферы Земли, и, сгорая, начинают ярко светиться. Но никто не подозревает, что это фееричное природное явление может убить все живое на нашей планете, считают специалисты.

По их словам, многие метеориты сгорают, не долетая до Земли, однако это происходит не со всеми объектами. Ученые напомнили о падении челябинского метеорита, однако, по их словам, более масштабная катастрофа может случиться в недалеком будущем, и сейчас ведется активное наблюдение за метеоритами.
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