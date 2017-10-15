Ученые назвали продукт, который нужно употребить перед экзаменом

Специалисты из университета Рединга утверждают, что идеальным продуктом перед экзаменом является черника – если употребить небольшое количество этих ягод перед сложным тестом, черника поможет быстро справиться с заданием.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Телеграф, в эксперименте, проведенном учеными, приняли участие сотни детей из начальной школы. Исследователи раздали испытуемым несложные задания. Каждый школьник должен был следить за ходом стрелок на экране компьютера. Одновременно нужно было нажимать клавиши, которые соответствуют их направлению.
Выяснилось, что группа детей, которые за несколько минут до эксперимента выпили по стакану сока из черники, справились с заданием намного быстрее остальных школьников, причем правильных ответом было на десять процентов больше, чем среди тех, кто употреблял перед тестом другие продукты. Напомним, что черника является одной из самых полезных ягод. Помимо улучшения работы мозга, эта ягода также улучшает и остроту зрения.