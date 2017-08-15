Ученые узнали причину возникновения огромных цунами

Специалисты из Норвегии утверждают, что разгадали причину цунами, вызванных подводными оползнями. Как передает replyua.net, ученые провели раскопки в тех местах, где в древности происходили катаклизмы, и установили, что гигантские цунами могут возникать ни при каждом оползне.
По словам исследователей, причины возникновения гигантских оползней могут быть разными – это и изменение направления течений в океане, и взрывы глубинных залежей метана, и резкие перепады температур. Ученые внимательно изучили образцы пород, найденных на месте древних оползней, и установили, что более древний и разрушительный оползень Стурегга породил цунами, поскольку обрушился практически в один момент со скоростью около 35 метров в секунду.
В результате движения почти трех тысяч кубических километров грунта возникло мощное цунами, следы которого обнаружены в Шотландии в 80 километрах от побережья. Высота и мощность оползневых цунами, по словам исследователей, зависит от быстроты движения грунта, а не от объемов обвала. Быстрота движения грунта, в свою очередь, зависит от строения морского дна, а также океанических склонов.