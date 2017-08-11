Ученые заявили о приближении к Земле опасного астероида – это произойдет в октябре

Ученые сообщают о том, что в октябре этого года к Земле приблизится астероид, и главная угроза заключается не в размерах этого объекта, а в расстоянии между ним и Землей.
Как информирует replyua.net, астероид 2012 TC4 имеет довольно скромные размеры – его диаметр не больше тридцати метров, однако он пронесется мимо Земли на расстоянии всего в 44 тысячи километров, что и представляет серьезную опасность. Если бы этот объект упал на Земле, последствия были бы ощутимыми. Астрономы Европейского космического агентства заявили о том, что благодаря минимальному расстоянию астероида от Земли им удастся узнать о составе объекта, а также о его орбите. Ученые подчеркнули, что эффект от падения этого астероида может быть точно таким же, как и эффект от падения челябинского метеорита.
Напомним, что ранее в США была обнародована секретная информация НАСА, согласно которой, с уверенностью можно говорить о том, что инопланетяне существуют – американские астронавты несколько раз наблюдали за полетами НЛО.