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Ученые подтвердили существование опасной планеты Нибиру

Ученые подтвердили существование опасной планеты Нибиру
Сотрудники американского космического агентства НАСА сделали заявление о том, что их коллегам удалось найти доказательство существования планеты Нибиру – ее еще называют «планетой х». Как информирует replyua.net, планета Нимбиру может быть очень больших размеров, а ее масса может превышать массу Земли примерно в десять раз.

По словам ученых, Нибиру находится на расстояние от Солнца, которое в двадцать раз превышает расстояние Нептуна от светила. Доказательства существования планеты обнаружили специалисты Калифорнийского технологического института. Руководитель планетологического отделения NASA Джим Грин отметил, что для него, как для ученого, возможность существования новой планеты является захватывающим предположением. Впрочем, скептики пока не спешат соглашаться с американскими специалистами.

Напомним, что ранее стало известно о так называемой «Звезде смерти», которая приближается к Земле. Ученые установили, что траектория движения этого объекта пересекается с траекторией нашей планеты, и в случае столкновения звезда уничтожит все живое на Земле менее, чем за пару минут.
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