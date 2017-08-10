валюта
СпецтемаОтвет будет жестким: Елкин показал, как Путин ответит на санкции

Ученые спрогнозировали глобальные изменения в Арктике

Ученые спрогнозировали глобальные изменения в Арктике
Группа исследователей из России и Швеции установила, что ледники Арктики тают более быстрыми темпами, чем это предполагалось ранее. Как информирует replyua.net, ежегодно толщина ледового слоя уменьшается примерно на 18 сантиметров, и это огромные цифры. Ученые отмечают, что быстрое таяние арктических ледников может спровоцировать выброс метана из ледников, что, в свою очередь, приведет к огромному ущербу для озонового шара и к новому быстрому повышению температуры в этом регионе. В результате этого ледники начнут таять еще быстрее, уровень воды в Мировом океане начнет повышаться, из-за чего под угрозой затопления окажутся все побережья. В 80-х годах ученые при помощи бурений слоев льда в Арктике установили, что на их таяние уйдут века, но такая информация оказалась ошибочной. Помимо этого, все тот же метан нарушит допустимую норму регулярных фоновых выбросов, что повлечет за собой серьезные последствия. Исследователи уже заявили о том, что человечество не должно тешить себя иллюзиями и думать, что катаклизмы на Земле произойдут через миллиарды лет – они начнутся в ближайшие десятилетия.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России эшелоны военной техники скапливаются на станциях за полчаса езды до украинской границы

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки
09 авг 2017
1846

В России эшелоны военной техники скапливаются на станциях за полчаса езды до украинской границы

В России на этой неделе наблюдается невиданное движение военной техники. Московская область, Костромская, Самара, Волгоград, Петербург... Даже из Новосибирска самолетами кадровых военных

09 авг 2017
1613

Путин готовит себе «запасной аэродром» в теплой стране на случай, если придется бежать, – блогер

«Роснефть» перечислила Венесуэле 6 млрд долларов в качестве предоплаты за поставку нефти. Как пишет в своем блоге украинский блогер и журналист Павло Правый, несомненно это интересный ход – в то

09 авг 2017
1233

В свой юбилей София Ротару отправилась на курорт и показала, как может выглядеть женщина в ее возрасте

София Ротару отпраздновала свое 70-летие и отправилась вместе с семьей отдыхать на Сардинию. Как информирует replyua.net, свежие снимки с отдыха артистка разместила на своей странице в Инстаграме. Со

09 авг 2017
1061

Блогер: после вчерашнего соглашения Путина можно передать «привет» абхазской медицине

Вчера президент РФ Путин побывал в Абхазии. Цинично, нагло – в девятилетие российского вторжения в Грузию и оккупации значительной части ее территории, как бы давая понять – наплевать мне на ваше

Последние новости

Синоптики предупредили о жаре и новой опасности

Тиллерсон: США смогут защититься от любого нападения

Российские ломбарды начнут выдавать займы жителям «ДНР» и «ЛНР»

Названы страны, строящие заборы на границе с Россией

Еще один дополнительный Интерсити+ начнет курсировать между Одессой и Киевом

Мага: а ведь в Москве я когда-то рассказывал анекдоты про москалей

Пентагон готовится нанести удар по Северной Корее

На мосту Патона перекрыли движение до 15 августа

Как оценить страховую компанию за 5 минут при покупке полиса ОСАГО?

Госдеп жестко отреагировал на визит Путина в Абхазию

Балчун: эта работа была самой трудной в моей жизни

Ученые спрогнозировали глобальные изменения в Арктике

В Крыму обрушилось предприятие Фирташа

В Донецк отправляют «звезд давно минувших дней»

«Это был ошейник»: Савченко снова удивила необычным нарядом

Блогер: терпение людей на исходе, следует ожидать протесты и восстания в «ЛНР» и «ДНР»

Пономарь: в четверг очень много важных новостей

В Китае продолжается эвакуация из-за мощного землетрясения

Политолог объяснила, кто виноват, что в Украине война, а в России – кризис

Уже не надо: Захарченко отказался от «Малороссии»

 Новости за день