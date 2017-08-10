Ученые спрогнозировали глобальные изменения в Арктике

Группа исследователей из России и Швеции установила, что ледники Арктики тают более быстрыми темпами, чем это предполагалось ранее. Как информирует replyua.net, ежегодно толщина ледового слоя уменьшается примерно на 18 сантиметров, и это огромные цифры. Ученые отмечают, что быстрое таяние арктических ледников может спровоцировать выброс метана из ледников, что, в свою очередь, приведет к огромному ущербу для озонового шара и к новому быстрому повышению температуры в этом регионе. В результате этого ледники начнут таять еще быстрее, уровень воды в Мировом океане начнет повышаться, из-за чего под угрозой затопления окажутся все побережья. В 80-х годах ученые при помощи бурений слоев льда в Арктике установили, что на их таяние уйдут века, но такая информация оказалась ошибочной. Помимо этого, все тот же метан нарушит допустимую норму регулярных фоновых выбросов, что повлечет за собой серьезные последствия. Исследователи уже заявили о том, что человечество не должно тешить себя иллюзиями и думать, что катаклизмы на Земле произойдут через миллиарды лет – они начнутся в ближайшие десятилетия.
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