Ученые назвали самую большую опасность для современных людей

Группа американских психологов из Университета Бригама Янга заявила о том, что самой большой угрозой для современных людей становится социальная изоляция.
Как сообщает replyua.net с ссылкой на РИА Новости, специалисты считают, что на Земле проблема замкнутости, одиночества и отсутствия возможностей для реального общения с каждым годом усугубляется. Во всем мире резко возрастает число людей, которые не имеют друзей в реальности. Эксперты подчеркнули, что коммуникативная функция является одной из основных потребностей каждого жителя Земли. Общение сказывается на психологическом и физическом благополучии человека. Ученые провели анализ на основе данных о 300 тысячах добровольцев.
Выяснилось, что многие из них давно находятся в социальной изоляции, из-за чего риск ранней смерти может возрасти на 50 процентов. Также было проведено еще одно исследование на основе данных уже о 3 миллионах человек. Позже психологи заявили, что одиночество – это главная причина раннего ухода из жизни у большинства людей.