Ученые обнаружили связь между солью и чувством голода

К интересному выводу пришли ученые после проведенного ими исследования. Как передает replyua.net, специалисты из Соединенных Штатов и Германии объединились в группу и провели эксперимент, чтобы установить, как соль может повлиять на чувство голода.
Отмечается, что в эксперименте принимали участие космонавты из России. Исследователи заявили о том, что соленая пища усиливает не только жажду, но и чувство голода. Ранее считалось, что соленые продукты, напротив, вызывают чувство насыщения, и после их употребления долго время хочется только пить, однако ученые развенчали этот миф. По их словам, российские космонавты, участвовавшие в эксперименте, входили в программу имитации полета, и, если в их рационе резко снижались объемы потребляемой соли, космонавты переставали испытывать жажду.
Секрет заключается в том, что при употреблении большого количества продуктов с солью человек испытывает сильное чувство жажды, поэтому начинает много пить. Это, в свою очередь, приводит к возникновению чувства голода, потому как для сохранения жидкости в организме человеку требуется очень много энергии.