Ученые обнаружили «адскую» планету

С помощью телескопа Хаббл астрономам удалось обнаружить уникальную планету – ее стратосфера полностью раскалена. Как информирует replyua.net, экзопланета WASP-121b существует за пределами Солнечной системы, и она стала первой, где ученые смогли обнаружить стратосферу.
Астрономы наблюдали за относящейся к классу горячих юпитеров экзопланетой WASP-121b с помощью камеры WFC3 телескопа Hubble. Эта планета находится примерно в 900 световых годах от Земли. Ученые смогли хорошо изучить «адскую» планету – ее диаметр ровно в два раза больше, чем у Юпитера, а вес больше на двадцать процентов. Однако экзопланета находится в непосредственной близости от звезды, и один год на ней проходит всего за сутки.
Верхний слой атмосферы раскален до 2,5 тысяч кельвинов. Согласно подсчетам исследователей, температура в стратосфере обнаруженной планеты достигает тысячи градусов по Цельсию. На образование такой стратосферы, по мнению астрономов, могли повлиять пары оксида титана и оксида ванадия, которые быстро поглощают ультрафиолет и вызывают температурную инверсию.