Ученые: через 80 лет в Индии и других странах не останется ни одного жителя



Ученые бьют тревогу: согласно их прогнозам, к концу 21 века Южная Азия настолько изменится, что станет непригодной для жизни людей, и некоторые страны очень пострадают из-за климатических изменений.



Как



Средняя температура в южно-азиатских странах приблизится к 35 градусам, и без внешних источников охлаждения люди не выживут. Нужно отметить, что именно Южная Азия первой пострадает из-за климатических изменений сразу по нескольким причинам – большое количество муссонов в летние месяцы, низменное расположение региона, высокий уровень влажности, который наблюдается круглый год.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Ученые бьют тревогу: согласно их прогнозам, к концу 21 века Южная Азия настолько изменится, что станет непригодной для жизни людей, и некоторые страны очень пострадают из-за климатических изменений.Как информирует replyua.net , исследователи из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что глобальное потепление сделает невыносимой жизнь людей в странах Южной Азии, и особенно в Индии, которая является одной из самых густонаселенных стран. Большая часть населения Южной Азии (1,5 миллиарда человек) напрямую зависит от личных сельскохозяйственных угодий. Ежедневный уход за ними приводит к необходимости находиться на открытом палящем солнце по несколько часов в день. Совсем скоро, по прогнозам климатологов, люди не смогут заниматься физическим трудом во многих странах, поскольку просто не вынесут аномальной жары.Средняя температура в южно-азиатских странах приблизится к 35 градусам, и без внешних источников охлаждения люди не выживут. Нужно отметить, что именно Южная Азия первой пострадает из-за климатических изменений сразу по нескольким причинам – большое количество муссонов в летние месяцы, низменное расположение региона, высокий уровень влажности, который наблюдается круглый год.