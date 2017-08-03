Огромная черная дыра движется в сторону Земли

Фрейзер Каин, известный ученый, заявил о том, что огромная черная дыра приближается к Земле, и в настоящее время она достигла центра галактики Андромеда.
Как информирует replyua.net, исследователь отметил, что долгое время наблюдал за происходящим в космосе, и он может с уверенностью сказать, что гравитационное поле Андромеды и Млечного Пути очень высокое, и, к примеру, в центре нашей галактики черная дыра тоже существует, однако в галактике Андромеда черная дыра сверхмассивная, поэтому она считается наиболее опасной не только для своей галактики, но и для соседних с ней.
По предварительным данным, объект имеет размеры в 4,1 миллиона раз большие, чем Солнце, но поскольку галактика Андромеды находится в 2,5 миллионах световых лет от Земли, приблизится сверхмассивная черная дыра к нашей Солнечной системе через 4 миллиарда лет. Ученый подчеркнул, что огромная опасность для Земли возникнет в тот момент, когда Млечный Путь «наткнется» на Андромеду, и в этом случае звезды будут «обходить» друг друга и попадать в черную дыру.