Ученые объяснили происхождение странных сигналов из космоса

В последнее время на Землю начали поступать странные сигналы из космоса, которые многие уфологи принимают за сигналы от внеземных разумных цивилизаций, однако ученые уже дали объяснение этому явлению.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на СМИ Японии, японские специалисты считают, что причиной странных сигналов могут быть попадания аксионных звезд в черные дыры. По словам Айичи Ивадзаки, ученого из университета Нисогакуша в Токио, эти сигналы появляются из-за столкновений большого скопления темной материи и черных дыр. Аксионы создавали новые типы космических объектов на первых этапах существования Вселенной. Аккреционные диски — особые вращающиеся вокруг черных дыр структуры, которые приводят к распаду аксионов. Из-за этого такие явления могут быть зафиксированы на Земле, как радиовспышки.
Исследователи уверены, что именно по этой причине объясняется и то, что радиоимпульсы появляются через определенное время, и такой эффект эксперты связывают с тем, что одна аксионная звезда может по несколько раз проходить через аккреционный диск. Напомним, что впервые ученые зафиксировали странные радиоимпульсы в Австралии, около шестнадцати лет назад, так и не найдя им объяснения.