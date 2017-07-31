Ученые нашли причину самого массового вымирания на Земле

Специалисты из Сиракузского университета в Соединенных Штатах заявили о том, что им удалось установить причину самого массового вымирания на планете, которое происходило 252 миллиона лет назад.
Как передает replyua.net, ученые уверены, что к гибели животных и других живых организмов привели сильнейшие излияния магмы на территории современной Сибири. По словам специалистов, именно эти процессы спровоцировали глобальное изменение климата, переход от палеозоя к мезозою, и, соответственно, к вымиранию живых организмов. Излияния магмы в Сибири затронули огромные территории. В результате сформировались так называемые траппы - геологические образования, состоящие из базальтового и осадочного слоев. Траппы занимают площадь около 2 миллионов квадратных километров и развиты по всей Восточно-Сибирской платформе.
Эксперты подчеркнули, что во время того массового вымирания исчезли 83 процента насекомых, 73 процента наземных позвоночных, а также 96 процентов морских животных и различных организмов. Живые организмы продолжали погибать на протяжении 60 тысяч лет. Магма влияла на отложения, где много углеродов, что привело к выбросу парниковых газов, что и спровоцировало изменение климата.