Хокинг призвал человечество не искать способов наладить контакты с инопланетянами

Стивен Хокинг, самый известный британский астрофизик, заявил о том, что люди не должны искать контактов с внеземными цивилизациями, поскольку инопланетяне представляют огромную угрозу для человечества.
Как информирует replyua.net, Хокинг подчеркнул, что Земля будет получать сигналы из космоса, но людям ни в коем случае нельзя на них отвечать. Ученый сравнил контакт с пришельцами с открытием Америки. Хокинг напомнил всем, что судьба коренных жителей материка сложилась весьма трагически. Возможно, так завершится и встреча людей с инопланетянами. Астрофизик подчеркнул, что он давно занимается наукой, и с каждым днем все больше понимает, что во Вселенной существуют разные формы жизни, и некоторые из них опережают земную цивилизацию в развитии.
По его мнению, инопланетяне обязательно будут рассматривать Землю в качестве новой планеты для колонизации, - на Земле очень богатые ресурсы, поэтому человечеству грозит большая опасность. Напомним, что ранее Хокинг спрогнозировал кислотные дожди и кипящие океаны на планете, поскольку США вышли из Парижского соглашения по климату.