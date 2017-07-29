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В 2022 году Земля будет полностью уничтожена огромной кометой

В 2022 году Земля будет полностью уничтожена огромной кометой
Исследователи пришли к выводу, что в 2022 году произойдет столкновение Земли с крупной кометой Энке, в результате чего на планете погибнет все живое.

Как информирует replyua.net, также ученые предполагают, что скорость приближающейся к Земле кометы постоянно увеличивается, а траектория становится все ближе к Земле, и, если раньше Энке не могла достигнуть земной атмосферы, то через пять лет это обязательно произойдет. После столкновения начнутся природные катаклизмы, которые в следствии уничтожат всю флору и фауну. У людей нет почти никаких шансов на выживание. Комета имеет внушительные размеры, за что ее прозвали «матерью тунгусского метеорита».

По оценкам экспертов, тунгусский метеорит – это лишь небольшой осколок кометы Энке, упавший на Землю более ста лет назад. Когда тунгусский метеорит упал на территории России, мощность этого удара была такой же, как взрыв водородной бомбы. В настоящее время исследователи приступили к разработке механизмов, которые смогли бы изменить траекторию движения смертельно опасной кометы.
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