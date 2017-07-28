Астрономы открыли 4 гигантские экзопланеты, пригодные для жизни

Астрономы обнаружили четыре гигантские экзопланеты, на которых, возможно, существуют какие-то формы жизни. Как сообщает replyua.net, планеты были открыты с помощью мощного современного телескопа HATNet.
Исследователи уже успели изучить характеристику открытых ими планет – по словам исследователей, у каждой экзопланеты очень короткий орбитальный период. HATS-43b, HATS-44b, HATS-45b и HATS-46b – это названия новых обнаруженных объектов. Крупнейшим из них является планета HATS-45b. Отмечается, что все обнаруженные планеты имеют весьма большие размеры – по своему диаметру они превышают Юпитер. По словам астрономов, одни сутки на каждой планете продолжаются около четырех земных суток. Предполагается, что эти объекты могут быть пригодными для жизни.
Ранее Алекс Тичи и Дэвид Киппинг, известные астрономы, обнаружили первую экзолуну – спутник одной из экзопланет, расположенной далеко за пределами Солнечной системы. В своих исследованиях астрономы использовали телескоп Кеплер. Нужно отметить, что ученые из США ранее заявили о том, что большинство открытых экзопланет не пригодны для жизни людей.