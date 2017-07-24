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Хокинг заявил о новых глобальных катаклизмах на Земле из-за Трампа

Хокинг заявил о новых глобальных катаклизмах на Земле из-за Трампа
Стивен Хокинг, знаменитый британский астрофизик, заявил о том, что США вышли из Парижского соглашения по климату, и совсем скоро Земля станет похожей на Венеру, и обвинять в этом нужно только Дональда Трампа.

Как информирует replyua.net, ученый подчеркнул, что из-за Дональда Трампа Земля станет непригодной для жизни, и в создавшихся условиях человечество не сможет выжить. «Средняя температура на Венере составляет 250 градусов Цельсия. Ее атмосфера - чрезвычайно плотная, из нее периодически на поверхность планеты проливаются кислотные дожди, из серной кислоты, а на самой поверхности планеты бушуют кипящие океаны», заявил астрофизик, намекая на то, что Земля в скором времени станет похожей на Венеру.

Впрочем, многие исследователи уже поспешили опровергнуть новое предсказание Хокинга, отметив, что ученый всегда драматизирует, если начинает рассматривать какую-либо проблему. Напомним, что ранее астрофизик призывал людей строить космические корабли и колонизировать другие планеты, поскольку, по его мнению, Земля скоро погибнет, и у людей остается слишком мало времени. чтобы спастись.
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