Ученые НАСА предупредили о «полном хаосе» на Земле через 60 лет

Американский исследователь, который ранее работал в космическом агентстве НАСА, заявил о том, что полный хаос на Земле наступит уже через несколько десятилетий, а причиной этого станет повышение уровня Мирового океана, что, в свою очередь, приведет к различным катаклизмам на планете, сообщает replyua.net.
По словам ученого, кардинальные изменения на Земле спровоцируют хаос, и население станет неуправляемым. По оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия температура повысится на два градуса, при этом уровень воды в море повысится примерно на 15 сантиметров. Что касается Мирового океана, то ученые прогнозируют повышение уровня воды на целых два метра, причем в ближайшие 60-140 лет.
Все населенные пункты, расположенные на побережье, будут полностью затоплены. Последствия, считают исследователи, будут тяжелыми - и с точки зрения миграции, и с точки зрения экономики. Люди буквально начнут бороться за выживание. Начнется массовая эвакуация, население устремится вглубь материков, начнется дефицит воды и продуктов.