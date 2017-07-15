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Ученые: вороны планируют свой день не хуже людей, а также умеют менять планы

Ученые: вороны планируют свой день не хуже людей, а также умеют менять планы
К удивительному выводу пришли специалисты из Кембриджского университета – они утверждают, что вороны наделены очень высоким интеллектом, и эти птицы намного лучше людей умеют планировать свой день, а также по необходимости они умеют менять планы.

Как передает replyua.net, один из сотрудников университета, нейрофизиолог Маркус Бекле, заявил, что исследователи долгое время считали, что вороны, как и другие птицы и животные, умеют жить только настоящим, однако последние наблюдения показали, что это совершенно не так. Ученого поддержали и другие специалисты. Команда Матиаса Освата из швейцарского университета Лунда установила, что эти птицы отлично запоминают лица людей и их поступки, а еще могут представить себя на месте другой птицы.


Ученые решили, что птицы с такой хорошей памятью вполне могут планировать свои действия. Кроме того, вороны отлично реагируют на самые неожиданные ситуации, подстраиваются под них и таким образом могут изменить свои планы на ближайшие часы. Кстати, вороны, в отличие от других птиц, умеют очень хорошо прятать еду – они оставляют ее в определенных местах, накрывая листьями или другими предметами, а спустя какое-то время возвращаются в это место за «добычей».
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