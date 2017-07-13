Земля погибнет из-за столкновения с планетой-призраком, - ученые

Астрономы из Соединенных Штатов заявили о том, что во Вселенной может существовать планета-призрак, которая рано или поздно столкнется с Землей.
Как сообщает replyua.net, исследователи из Университета Аризоны отмечают, что планета-призрак расположена в непосредственной близости от Солнечной системы, и она имеет такие размеры, что в случае столкновения с Землей уничтожит все формы жизни. Около месяца назад американские специалисты провели исследование, в результате которого они обнаружили, что в поясе Койпера орбиты объектов отклоняются примерно на восемь градусов, что свидетельствует о сильной гравитации огромного небесного тела, которое может быть размером с планету Марс. Вместе с тем отмечается, что именно загадочная и невидимая планета ответственна за появление больших астероидов и других опасных космических тел вблизи земного шара.
Напомним, что 11 июля мимо Земли на огромной скорости промчался большой астероид, диаметр которого достигает 260 метров. При этом скорость, с которой двигается этот объект, достигает 75 тысяч километров в час.