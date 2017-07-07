Ученые: через три десятилетия люди откажутся от секса

Хэнк Грили, глава Института бионаук и права в Стэнфордском университете, заявил о том, что уже через тридцать лет человечество может отказаться от секса, и он не нужен будет, чтобы зачать ребенка.
Как информирует replyua.net, ученый подчеркнул, что уже через 30 лет специалисты научатся определять уровень интеллекта у зародыша. «Будет вполне реально узнать, что у одного эмбриона шансы попасть в высший слой общества составляют 60 процентов, а у другого — 13-процентная вероятность оказаться в десятке лучших», заявил Грили. Также он считает, что в недалеком будущем ученые смогут определять, заболеет ли человек раком, причем еще в той стадии, когда беременность будет на раннем сроке. Помимо этого, ученые смогут менять и генетику, - к примеру, делать так, чтобы ребенок родился с голубыми глазами.
«При таком сценарии, к примеру, если пара выберет эмбрион № 64, по крайней мере 63 эмбриона, простите, отправятся в мусорное ведро репродуктивной медицины. Кроме того, можно предположить, что первоначально технологией смогут воспользоваться представители высших социальных слоев», прокомментировали заявление Грили другие ученые.