Солнце угасает, человечеству нужно готовиться к ледниковому периоду, - ученые

Группа астрономов пришла к выводу, что активность Солнца за последние годы резко снизилась, что, в свою очередь, может привести к длительному периоду похолодания на Земле, - к новому ледниковому периоду.
Как сообщает replyua.net, ученые подчеркнули, что показатель солнечной активности достиг рекордного минимума, что свидетельствует о необратимых изменениях в работе недр Солнца. Активность Солнца определяется по числу вспышек и пятен, связанных с изменениями магнитного поля светила. До сегодняшнего дня звезда находилась в фазе великого солнечного максимума. Активность Солнца была в разы выше многолетней нормы. Что касается действующего цикла, который начался девять лет назад, то он считается рекордно низким, и астрономы не исключают, что Солнце собирается «впасть в спячку».
Два года назад астрономы опровергли такую теорию, однако сейчас они снова ее подтверждают, поскольку толщина слоя, в котором зарождаются магнитные поля, резко снижается с каждым новым циклом. Ученые уверены, что на Земле наступит период похолодания, однако речь может идти только о малом ледниковом периоде.