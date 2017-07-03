Ученые: экзопланеты оказались непригодными для жизни людей

Исследователи из Бостонского университета заявили о том, что ими был обнаружен еще один важный критерий для формирования жизни на экзопланетах, в связи с чем это существенно сокращает список планет, которые могут быть пригодны для жизни людей. Как сообщает replyua.net, ученые заявили о так называемых корональных массовых выбросах – это огромные взрывы магнитного поля и плазмы, которые вырываются из звезд.
Согласно теории ученых, массовые выбросы определяют космическую погоду и разрушают на Земле технику. Последние исследования показали, что такие выбросы также могут повлиять на потенциальную обитаемость экзопланет в тех системах, где имеются звезды с очень низкой массой. Ранее критерии для наличия жизни на экзопланетах сводились к тому, что развитие жизни может происходить в том случае, если поверхность планеты сохраняет температуру, при которой возможно наличие воды в жидком виде.
Также критерием являлось и расстояние экзопланеты от звезды. Как пояснили ученые, их новые выводы существенно сократят количество экзопланет, которые смогли бы колонизировать люди в будущем.