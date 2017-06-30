валюта
СпецтемаГеращенко: тривожні новини з ПАРЄ

Ученые: человечеству осталось всего три года до глобальной катастрофы

Ученые: человечеству осталось всего три года до глобальной катастрофы
Ученые заявили о том, что у людей остается всего три года на то, чтобы остановить и предотвратить глобальную катастрофу. Как информирует replyua.net, исследователи отметили, что за это время необходимо в разы уменьшить выбросы углекислого газа, поскольку делать это после 2020 года будет слишком поздно.

Впрочем, даже самые известные ученые сейчас не рискуют давать какие-то прогнозы о масштабах катастрофы, но предупреждают, что они будут катастрофическими, поскольку «природа не простит людям того, что они с ней сделали». Эксперты отмечают, что не могут назвать последствия – они будут глобальными и непредсказуемыми, поскольку климат будет меняться с бешеной скоростью. В качестве предупреждения катастрофы ученые рекомендуют использовать ветровую энергию - не меньше тридцати процентов от всего количества.

Необходимо пересесть в электромобили – к 2020 году их доля в общем количестве транспорта должна быть не меньше 15 процентов. Также большие выбросы углекислого газа совершают самолеты, и эту проблему нужно срочно решать. Создание новых тепловых электростанций недопустимо, считают ученые.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
30 июн 2017
19031

Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Мати російського військового Віктора Агєєва, якого сили АТО минулого тижня захопили на Луганщині як члена диверсійно-розвідувальної групи терористів так званої республіки, звернулася до місцевого

29 июн 2017
14465

У Кремлі заговорили про права захопленого на Донбасі російського військового

Якщо днем раніше представники Міністерства оборони Російської Федерації заявляли, що затриманий силами антитерористичної операції в Луганській області Віктор Агєєв не є контрактником і був

Последние новости

Суд у Дніпрі скасував рішення про перейменування проспекту на честь Нігояна

Відомий шведський бренд заявив про наміри вийти на український ринок

Пономар: НАТО зробить подарунок Україні до Дня незалежності

Ученые: человечеству осталось всего три года до глобальной катастрофы

Эксперт: хакерская атака подорвет экономику Украины

Британець намагався заробити на пожежі в Grenfell Tower

Ответили быстро: Россия продлила контрсанкции против западных стран

Эксперт: вслед за Украиной конгрессмены США выделяют 700 миллионов Израилю

Больше половины украинцев выступают против визового режима с Россией

«Почти конец света»: в сети появились самые жуткие снимки шторма в Москве

У МЗС розповіли про ймовірність абсолютної заборони на в’їзд для росіян

Перед Гройсманом стоит практически невозможная задача – стабилизировать и за 7 лет закрыть дыру в Пенсионном фонде, – эксперт

Эксперт рассказал про подводные камни пенсионной реформы о которых молчит правительство

Зі Львову вивезли вже половину сміття

Трамп нахамил дочери недавно умершего Збигнева

Потужна злива і ураган у Москві: не обійшлося без жертв

Маріуполь розірвав стосунки з російськими містами-побратимами

Експерт розповів, для чого БПП об’єднуватися з «Народним фронтом»

Японська корпорація Konica показала карту РФ без Криму Курил і Калінінграду

Путін продовжив контрснкції до кінця 2018 року

 Новости за день