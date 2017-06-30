Ученые: человечеству осталось всего три года до глобальной катастрофы

Ученые заявили о том, что у людей остается всего три года на то, чтобы остановить и предотвратить глобальную катастрофу. Как информирует replyua.net, исследователи отметили, что за это время необходимо в разы уменьшить выбросы углекислого газа, поскольку делать это после 2020 года будет слишком поздно.
Впрочем, даже самые известные ученые сейчас не рискуют давать какие-то прогнозы о масштабах катастрофы, но предупреждают, что они будут катастрофическими, поскольку «природа не простит людям того, что они с ней сделали». Эксперты отмечают, что не могут назвать последствия – они будут глобальными и непредсказуемыми, поскольку климат будет меняться с бешеной скоростью. В качестве предупреждения катастрофы ученые рекомендуют использовать ветровую энергию - не меньше тридцати процентов от всего количества.
Необходимо пересесть в электромобили – к 2020 году их доля в общем количестве транспорта должна быть не меньше 15 процентов. Также большие выбросы углекислого газа совершают самолеты, и эту проблему нужно срочно решать. Создание новых тепловых электростанций недопустимо, считают ученые.