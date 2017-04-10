Ученые дали неутешительный прогноз: Земля возвращается в триасовый период

На Земле может наступить триасовый период, и это произойдет уже через два столетия, когда уровень углекислого газа сравняется с показателями, которые наблюдались в те времена.
Как передает replyua.net, с таким заявлением выступили исследователи из Великобритании, но при этом они отметили, что триасовый период наступит в том случае, если человечество продолжит использовать все ископаемое топливо на Земле. «Ученые не могут измерить концентрацию углекислого газа, которая была несколько миллионов лет назад, мы можем полагаться лишь на косвенные данные, однако не исключаем, что в 23 веке наступит триасовый период», заявили британские специалисты. По словам авторов исследования, уровень углекислого газа растет слишком быстрыми темпами.
Во время эпохи индустриализации концентрация углекислого газа составляла всего лишь 280 частей на миллион, однако в прошлом году этот показатель возрос до 400 частей, и, если люди продолжат использовать ископаемое топливо, климат планеты приблизится к триасу, когда на Земле было очень жарко и сухо. Однако в 23 веке, по словам ученых, может быть еще жарче.