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Исследователи назвали три причины, из-за которых произойдет апокалипсис

Исследователи назвали три причины, из-за которых произойдет апокалипсис
Специалисты из Оксфордского университета утверждаю, что гибель Земли может произойти по одной из трех причин, информирует replyua.net со ссылкой на «АН». По словам ученых, самая серьезная опасность грозит человечеству из-за пандемии.

Она представляет самую большую угрозу всему миру – вероятнее всего, пандемия начнется на одном из материков, однако очень быстро достигнет всех остальных материков. Ученые отмечают, что необходимо остановить распространение бактерий и разработать универсальную вакцину, иначе человечество может погибнуть даже не за считанные месяцы, а за считанные дни. Вторая причина, из-за которой может произойти апокалипсис, - изменение климата на планете. По мнению ученых, именно из-за глобального потепления резко увеличилось количество стихийных бедствий, и с годами оно будет расти еще быстрее.

Третьей причиной конца света исследователи называют ядерную войну, хотя и отмечают, что в настоящий момент она маловероятна. Однако если одна из стран решит воспользоваться ядерным оружием, другие государства сразу ответят тем же, такие действия приведут к гибели почти всего населения Земли.
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