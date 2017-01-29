Ученые: зимой этого года начинается новый ледниковый период

Исследователи из Великобритании установили связь между понижением температуры и количеством пятен на Солнце, и, по их прогнозам, количество и размер этих пятен будут уменьшаться, что и приведет к новому ледниковому периоду на планете, информирует replyua.net.
По словам ученых, ледниковый период начался этой зимой, однако в ближайшее время он будет проявляться незначительно, а самое большое снижение температуры ожидается в 2030 году, после чего холодная погода продержится на Земле около десяти лет. В эти годы солнечная активность должна снизиться на 60 процентов.
Также британские эксперты отметили, что долгое время наблюдали за Солнцем и установили, что большие пятна могут спровоцировать глобальное потепление, но в ближайшие десятилетия его точно не будет, несмотря на прогнозы метеорологов, которые уверяют в том, что Землю ждет засуха и жара. Уменьшение активности солнечных циклов продолжается уже пят лет, пятна на Солнце уменьшаются, и это значит, что на планете заметно похолодает, несмотря на незначительное повышение температуры в последние годы.