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Летающий чехол для смартфонов изобрели в США

Летающий чехол для смартфонов изобрели в США
Соцсети покоряет промо-видео, на котором запечатлён инновационный смартфон для телефона — кроме своих первостепенных функций по защите корпуса смартфона от негативного воздействия внешней среды чехол также обеспечивает качественную видеосъёмку из воздуха. Как рассказали журналистам разработчики Selfly, благодаря этому чехлу возможности для любителей селфи многократно расширяются.

Уже известно, что летающий чехол для смартфона является «гибридом» обычного чехла и мини-дрона. Управление полётом производится непосредственно со смартфона, поэтому владелец может определять точку и ракурс воздушной съемки. Производители отмечают, что этот чехол является универсальным — он подойдёт как владельцам iPhone 6, так и обладателям Android-девайсов.

Впрочем, купить инновационный чехол для смартфона в настоящее время возможности нет — разработчики пока только собирают деньги на производство, уже открыт сбор средств среди неравнодушных любителей гаджетов. По их словам, для запуска производства необходимо $125 тысяч, при таких инвестициях прогнозируемая стоимость чехла составит $79.


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