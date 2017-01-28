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Ученые из РФ и США будут вместе изучать Венеру

Ученые из РФ и США будут вместе изучать Венеру
Американские исследователи подтвердили, что в ближайшее время приступят к изучению Венеры совместно с российскими учеными. Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал Лев Зеленый, директор Института космических исследований РАН.

По его словам, готовится масштабный совместный проект по изучению планеты Венера, но пока очень много проблем с финансированием. «Из-за разных секвестров мы пока не можем понять, как будет проведено финансирование даже начального этапа этого большого проекта. Впрочем, проект у нас лишь в долгосрочной перспективе, и мы начнем над ним работать только после 2025 года, однако первые шаги нужно готовить уже сейчас», отметил глава института.

Что касается деталей совместного российско-американского проекта, то ученые собираются вместе изучать Венеру, однако российские эксперты займут лидирующие позиции в этой работе. У Соединенных Штатов имеется свой интересный проект, и именно поэтому было принято решение работать сообща – обмен опытом и данными очень пригодится обеим сторонам.
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