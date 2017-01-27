Хит YouTube: робот сумел обмануть тест-капчу «Я не робот»

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Известная каждому пользователю сети тест-капча «Я не робот», при помощи которого многие сайты «спасаются» от спама в комментариях, оказался не таким надёжным, как это предполагалось ранее. YouTube-пользователь Мэтт Ансворт доказал это, опубликовав ролик, на котором робот успешно проходит данный тест — система reCAPTCHA признала, что перед компьютером якобы находится не робот.За несколько дней видео просмотрели порядка полутора миллионов зрителей. В комментариях к видео, а также в соцсетях разгорелись нешуточные споры: одни увидели на ролике «начало конца» для человечества, другие же усомнились в чистоте эксперимента, обвинив автора в помощи роботу и монтаже. Тем не менее, факт остаётся фактом: при помощи специального стилуса машина прошла проверку.Напомним, в сфере робототехники наблюдается невероятный «бум». Недавно китайские СМИ сообщали, что первый робот-журналист опубликовал свою дебютную статью. Источники сообщали, что статья содержала 300 иероглифов, робот посвятил свой первый текст китайскому Новому году. На статью роботу потребовалась всего одна секунда. Сам же разработчик не рассчитывает, что робот сможет полностью заменить журналистов, но вот в том, что они станут отличными помощниками сотрудников СМИ, он практически уверен.