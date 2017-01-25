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Уникальный архитектурный проект украинца удивил западные СМИ

Уникальный архитектурный проект украинца удивил западные СМИ
Украинский дизайнер Андрей Рожко, который специализируется на 3D-визуализации, и работает в архитектурном бюро в Объединенных Арабских Эмиратах, создал необычный проект отеля, который заметили европейские СМИ.

В частности, один из последних проектов Андрея Рожко представляет собой будущий отель в Альпах. Он уникален своими формами и местом. Удивительный стеклянный фасад с использованием острых углов, отдельная вертолетная площадка и всё это посреди гор. Как сообщает автор, он задумал, что добраться до отеля можно будет только на вертолете. Отель будет находиться между горных ущелий. За счет дизайна фасада, который должен дублировать горные фактуры гор вокруг, будет создаваться впечатление, что будущее здание отеля сливается с окружающими его горами. Подобную идею автор поясняют своей любовью к горной местности и, по его мнению, этот проект связан напрямую с духом гор.

Большинство проектов дизайнера находятся во Франции и в Китае. До этого он жил в Киеве, где работал над созданием уникальной мебели и занимался оформлением интерьеров. Автор удивительного проекта надеется, что в ближайшем будущем найдется человек, который поймет его восхищение горами и захочет воплотить идею этого проекта в реальность.
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