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Шесть угроз, которые таит в себе космос - ученые

Шесть угроз, которые таит в себе космос - ученые
Издание «Independent» сообщает, что ученые назвали шесть космических катастроф, которые в ближайшее время могут уничтожить человечество, а также любую другу жизнь на Земле, - передает replyua.net.

Многие полагают, что сейчас основной угрозой для человечества остается ядерная война или глобальное потепление, однако, существуют целых шесть потенциальных угроз, исходящих из космоса, способных уничтожить все живое на нашей планете. Эти угрозы делают жизнь на Земле не такой уж безопасной. Во-первых, речь идет об огромной энергетической вспышке М-класса, которая может произойти на Солнце. Как известно, эта звезда имеет мощнейшее магнитное поле, способное создавать солнечные пятна, чьи размеры во много раз превышают земные. Солнечный ветер огромной мощности, достигнув Земли, может вызвать помехи в работе радиоприборов, подаче электроэнергии и другие катаклизмы. Во-вторых, человечеству угрожает падение огромного астероида, миллионы которых движутся в космосе, в том числе в нашей Солнечной системе.

Третьей угрозой является увеличение размеров Солнца вследствие его перехода в стадию красного гиганта, что произойдет через 7 триллионов лет. Четвертой угрозой являются локальные гамма-всплески, которые могут быть вызваны системами с двумя звездами. Они могут быть настолько мощными, что полностью уничтожат озоновый слой Земли. Пятой угрозой являются сверхновые, которые примерно раз в 100 лет появляются в различных уголках Млечного пути. Если такая звезда будет находиться менее, чем в 50 световых годах от Земли, ее рождение приведет к повреждению озонового слоя Земли. Шестой угрозой являются «блуждающие звезды», являющиеся источниками комет.
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