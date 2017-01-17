Генетики выяснили, почему вымирают умные люди

Издание PNAS проинформировало о проведенном исследовании ученых, во время которого они наблюдали за тем, как живут исландцы и проанализировали их ДНК. Результаты этих наблюдений свидетельствуют о том, что люди, имеющие высокие умственные способности, вымирают на уровне генетики, так как потомство «умных» родителей меньше, передает replyua.net.
Генетикам, работающим в проекте deCODE, удалось открыть не один десяток мутаций и видоизменений в ДНК, имеющих отношение к высоким показателям ума. Заданием ученых было провести анализ влияния подобных видоизменений в структуре ДНК на перспективу продолжения рода, количество детей, а также других параметров, имеющих важное значение в процессе эволюции.
Исландия для проведения данного исследования была выбрана в связи с тем, что это весьма изолированный остров, в котором на хорошем уровне было проведено изучение генеалогии населения и статистических данных о том, какой была успеваемость детей и их самых ближайших родственников. Результаты исследования показали, что чем больше в геноме того или иного человека есть «генов» ума, тем меньшее у них количество детей. Впрочем, подобный эффект не был зафиксирован у молодых людей возрастом 22-23 лет. Причину такого эффекта ученые пока не могут пояснить.