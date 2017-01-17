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Жители Восточной Европы смогут наблюдать за полетом самого яркого астероида 18 января

Жители Восточной Европы смогут наблюдать за полетом самого яркого астероида 18 января
Жители большинства государств Восточной Европы ночью 18 января без помощи бинокля или других устройств смогут посмотреть на полет Весты, крупного и яркого астероида, однако наблюдать за его перемещением можно будет только в ясную погоду, сообщает replyua.net со ссылкой на сайт Московского планетария.

Астрономы подчеркнули, что Веста является вторым по массе объектом в Поясе астероидов между Юпитером и Марсом. Ученые открыли Весту больше двухсот лет назад, и ее размер достигает в диаметре 576 километров. Однако минимальное расстояние, на которое Веста сможет приблизиться к нашей планете, составляет около 177 миллионов километров, поэтому риск столкновения с Землей равен нулю. 18 января астероид будет самым ярким в текущем году, и в случае безоблачной погоды его можно будет увидеть даже без бинокля.

В сообщении астрономов указано, что астероид будет находиться от Земли на расстоянии в 229 миллионов километров. Следить за полетом можно будет с 17 часов вечера до семи часов утра. Блеск Весты будет очень сильным по причине того, что она войдет в противостояние с Солнцем.
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