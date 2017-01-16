Огромная трещины в леднике угрожает исследовательской станции в Антарктике

Издание «Independent» сообщает, Британская антарктическая научна станция вынуждена передислоцироваться из-за огромной трещины во льдах. , - передает replyua.net.
Ученые заявили, что вынуждены переместить научную станцию Halley VI в другое место из-за огромной трещины в шельфовом леднике Бранта, на котором и находится исследовательская станция. В данный момент эта трещина не представляет никакой опасности, однако в будущем она может стать причиной многих проблем, поэтому исследователи со станции должны быть перемещены сейчас, пока ситуация не стала критической. Эвакуация ученых пройдет в марте. Они пока рассчитывают туда вернуться в ноябре. Один из ученых заявил: «Мы не знаем, что произойдет на этой станции в ходе предстоящей арктической зимы».
Трещина в шельфовом леднике Бранта была обнаружена в октябре. Она находится в 17 километрах от исследовательской станции и в ближайшее время может стать опасной для ее жителей. Предполагается, что станцию перенесут на 23 км в сторону от образовавшейся трещины.