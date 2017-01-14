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Эксперты озвучили две причины разрыва отношений

Эксперты озвучили две причины разрыва отношений
Американские специалисты из Университета Теннеси считают, что разрыв отношений между двумя людьми может произойти только по одной из двух причин, информирует replyua.net со ссылкой на американские источники.

Эксперты пригласили для участия в эксперименте около двухсот добровольцев разного возраста, каждый из добровольцев на момент исследования состоял в близких отношениях и имел постоянного сексуального партнера. На протяжении исследования психологи опрашивали всех участников о ссорах с партнерами и о динамике отношений. На момент окончания эксперимента некоторые пары уже расстались, и большинство добровольцев, переживших разрыв с партнерами, заявляли о том, что у них появились такие чувства, как неудовлетворенность и страх.

По мнению экспертов, отношения прекращаются по двум причинам – из-за страха потерять любимого человека или из-за стремления к свободе одного из партнеров. Также исследователи отметили, что чем чаще человека беспокоят желание вырваться из-под контроля или же страх потерять свою любовь, тем выше риск разрыва. Кроме того, из-за этих страхов отношения партнеров сильно усложняются, доставляя влюбленным неудобство.
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