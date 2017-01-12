Луна намного старше, чем полагали ученые

Ученые, исследующие историю Луны, заявили, что она может быть намного старше, чем ранее считалось. По их мнению, эти новые открытие позволит больше узнать об истории нашей планеты, а также всей Солнечной системы, - передает replyua.net со ссылкой на издание «Independent».
По мнению ученых, возраст Луны составляет не менее, чем 4,51 триллионов лет. Результаты этих исследований базируются на образцах горных пород, привезенных Apollo 14 в 1971 году. Ученые заявили, что Луна формировалась в течение 60 миллионов лет после рождения Солнечной системы. Ранее ученые полагали, что это произошло около от 100 до 200 миллионов лет назад после того, как была создана Солнечная система.
Выводы ученых Калифорнийского университета основываются на определении возраста частиц циркона ураново-свинцовым методом. Кусочки циркона, размером с песчинку,были выделены из привезенных с Луны образцов. Ученые заявили, что результаты исследования циркона свидетельствуют, его возраст составляет не менее 4,51 миллионов лет. Они уверяют, что результаты достоверны, однако собираются провести повторную проверку, чтобы не допустить ошибку, заявляя о таком революционном открытии.