Ученые опровергли теорию о вреде сидячего образа жизни

Американские исследователи заявили о том, что ранние предположения о вреде сидячего образа жизни не соответствуют действительности, и малоподвижный образ жизни не представляет никаких серьезных угроз для здоровья, информирует replyua.net.
По словам специалистов из США, они проводили свой эксперимент на протяжении 16 лет, и в нем участвовали добровольцы, которые вели совершенно разный образ жизни. Свыше пяти тысяч участников эксперимента все эти годы вели дневники, куда записывали данные о своем самочувствии и физической активности. Оказалось, что многие добровольцы физически не были активными, и большую часть жизни очень мало двигались, однако это практически никак не повлияло на их здоровье.
Показатели медицинских осмотров были точно такими же, как и у тех добровольцев, которые много двигались. По словам специалистов, физически активные люди, которые не сидят на одном месте, более выносливые, однако это совершенно не значит, что их здоровье намного лучше и крепче, чем у тех, кто большую часть времени проводит, сидя на одном месте.