Ученые открыли наиболее знобную местность во всей Вселенной

Заявление о том, что в пространстве космоса, а точнее в нашей Вселенной смогли выявить наиболее знобное место, сделали исследователи из Швеции. В соответствии со словами исследователей, этой наиболее морозной местностью является мутноватость. В сообщении отмечается, что такая местность является составляющей созвездия Центавра. Отмечается, что такая смутность имеет даже свою форму, - форму бумеранга. Как информирует портал CyberSecurity, эта местность располагается на дистанции в 5000 световых лет от нашей планеты.
Как информирует replyua.net, главной материей этой смутности является разреженный газ. По словам ученых, это свидетельствует об огромных уничтожениях космических тел в этой системе. Эксперты отмечают, что принимая к вниманию филированность вещества и редкостное размещение мутноватости, температура там находится в примерах 272 градуса по Цельсию с отметкой «-» (и это в среднем), что только на один градус больше самого маленького показателя температур – 0.
Считается, что в практических условиях нельзя получить абсолютный 0. Астрономы также информируют, что уникальность этой мутноватости является в том, что ее ликвидус ниже 270 градусов с отметкой «минус». Аналогичную температуру сейчас имеет фон Вселенной. Примечательно, что сейчас такая зафиксированная неясность является уникальным объектом, температура которого ниже, нежели фон Вселенной.