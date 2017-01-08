Ученые объяснили, как разница в возрасте влияет на длительность отношений

По мнению ученых, самыми крепкими являются отношения, когда мужчина немного старше женщины, однако при большой разнице в возрасте брак распадается очень быстро, информирует replyua.net.
Ученые из Университета Атланты, проведя масштабное исследование, пришли к выводу, что чем меньше разница в возрасте между влюбленными, тем больше шансов сохранить отношения на всю жизнь. Оказалось, что больше всего разводов приходится на пары, разница в возрасте которых больше десяти лет. Эксперты отметили, что при большой разнице в возрасте риск развода увеличивается на целых 95 процентов! Более того, риск развода также велик (около 40 процентов) у тех пар, чья разница в возрасте составляет от пяти до десяти лет. У тех, чья разница в возрасте составляет около пяти лет, угроза развода достигает 18 процентов.
Ученые установили идеальную разницу в возрасте для супругов – мужчина должен быть старше женщины на несколько месяцев, максимум на один год. Риск развода в таком браке составляет всего три процента. Исследователи заявили, что ровесники лучше понимают друг друга, однако даже в таком браке необходима совместимость.