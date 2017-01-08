валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Ученые объяснили, как разница в возрасте влияет на длительность отношений

Ученые объяснили, как разница в возрасте влияет на длительность отношений
По мнению ученых, самыми крепкими являются отношения, когда мужчина немного старше женщины, однако при большой разнице в возрасте брак распадается очень быстро, информирует replyua.net.

Ученые из Университета Атланты, проведя масштабное исследование, пришли к выводу, что чем меньше разница в возрасте между влюбленными, тем больше шансов сохранить отношения на всю жизнь. Оказалось, что больше всего разводов приходится на пары, разница в возрасте которых больше десяти лет. Эксперты отметили, что при большой разнице в возрасте риск развода увеличивается на целых 95 процентов! Более того, риск развода также велик (около 40 процентов) у тех пар, чья разница в возрасте составляет от пяти до десяти лет. У тех, чья разница в возрасте составляет около пяти лет, угроза развода достигает 18 процентов.

Ученые установили идеальную разницу в возрасте для супругов – мужчина должен быть старше женщины на несколько месяцев, максимум на один год. Риск развода в таком браке составляет всего три процента. Исследователи заявили, что ровесники лучше понимают друг друга, однако даже в таком браке необходима совместимость.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Виктор Муженко озвучил причину мобилизации офицеров запаса
Важное за сутки

Последние новости

Не те убытки: Геращенко перепутала Россию и Евросоюз

Руководитель UKAD призвал лишить права Россию на участие в Олимпиаде-2018

Исследовательница: рождественские гадания непосредственно влияли на женитьбу наших прадедов

Южная Корея и США планируют убийство Ким Чен Ына

Режим Путина стал совершенно новым для человечества явлением – Боровой

В результате взрыва дома в Одесской области погибли два человека

Подробности стрельбы во Флориде: стрелок получил оружие за месяц до трагедии

Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер

Украинским студентам изменили правила начисления стипендий

Десятки людей стали жертвами аномальных холодов в Европе

Мороз стал причиной транспортного коллапса во Львове

Боровой: уникальности гибридного режима

Во Франции намерены усилить защиту от кибератак

В Украине можно будет оформить субсидию на покупку электрокара

Турецкие войска будут выведены с северной части Ирака

Дождались: Трамп сделал заявление о России

Из-за аномальных морозов в Европе погибли десятки людей

Спецслужбы США пояснили нелюбовь Путина к Хиллари Клинтон

В Польшу прибыли американские военные

Политолог: Порошенко будет бороться за второй президентский срок

 Новости за день