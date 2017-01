SpaceX начнет новые запуски спутников и ракет со следующей недели

Associated Press сообщает, что компания SpaceX планирует возобновить полеты уже на следующей неделе – спустя более трех месяцев после того, как взрыв уничтожил ракету со спутником прямо во время старта на стартовой площадке во Флориде, - передает replyua.net Компания заявила, что полностью завершила расследования и установила причины взрыва ракеты со спутником, и теперь готова к новым запускам. SpaceX планирует запустить 10 спутников для Iridium Communications Inc. на ракете Falcon 9. Спутники будут использоваться для обеспечения мобильной связи на суше, море и в воздухе. Представители компании Iridium Communications Inc. написали в Твиттере, что они довольны условиями и сроками анонсированных запусков.Как сообщалось ранее, SpaceX изначально хотела возобновить запуски в ноябре, потом перенесла их на декабрь, однако в итоге, они состоятся в январе. «Очевидно, что они должны быть очень осторожными, чтобы не повторить прошлых ошибок и не потратить впустую колоссальные суммы денег», - заявил Марко Касерес, старший космический аналитик Teal Group. SpaceX обычно пытается сделать все в максимально короткие сроки, но в этот раз, похоже, они не стали лишний раз спешить. Взрыв на станции ВВС на мысе Канаверал уничтожила спутник, который должен был находиться под управлением израильского спутникового оператора Spacecom и помочь главному исполнительному директору Facebook Марку Цукербергу обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет в отдаленных районах Африки.