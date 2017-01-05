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Ученым удалось идентифицировать странные сигналы в небе над Швецией

Ученым удалось идентифицировать странные сигналы в небе над Швецией
Издание «Independent» сообщает, что ученым удалось установить источник странных звуков, которые были слышны в ночном небе над Швецией. Звуки напоминали звуки выстрелов лазерных пистолетов из фильмов цикла «Звездные войны» и долгое время озадачивали местных жителей - передает replyua.net.

По мнению ученых, эти необычные звуки могли быть вызваны северным сиянием. Оливер Райт, фотограф и гид, проводящий экскурсии, показывал одной из групп в Рождество северное сияние над Лапландией, и услышал звук, которые ему показался похожим на крысиный писк. «Я стоял под северным сиянием в небе Абиско в Швеции, когда вдруг услышал звук, чем-то похожий на выстрелы бластеров из «Звездных войн».

Группа туристов также услышала эти звуки, и поняла, что они исходят от линий электропередач. Райту удалось записать странный звук с помощью смартфона. Ученые объяснили, что эти звуки могли быть спровоцированы эффектом «электрофонных трансдукций», которые создаются путем преобразования электромагнитной энергии в механическое движение. Во время северного сияния электромагнитная энергия привела к тому, что ток протекал через близлежащие линий электропередач с такой силой, что заставил провода встряхиваться и создавать этот шум.
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