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Ученым удалось обнаружить источник странных сигналов из космоса

Ученым удалось обнаружить источник странных сигналов из космоса
Издание «Independent» сообщает, что ученым недавно удалось распознать источник странных сигналов из космоса, которые неоднократно были зафиксированный техникой на Земле, впервые – в 2007 году, - передает replyua.net.

Быстрые радиовсплески, или «Fast Radio Bursts» (FRB) – это единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы, зарегистрированные 18 раз радиотелескопами начиная с 2007 года. Ученые долго гадали, кто или что может быть их источниками. Выдвигались различные версии. Одни полагали, что их источником может быть дальняя звезда, другие – черная дыра. Были даже те, кто полагал, что эти сигналы посылают на Землю инопланетяне.

Однако, ученым удалось установить, что эти радиовсклески исходят от как минимум двух источников в слабой карликовой галактике, находящейся в трех миллиардах световых лет от нас. Обнаружить источник удалось с помощью Very Large Array – радиотелескопа с множеством антенн, управляющегося Национальным научным фондом США. Более глубокие исследования показали, что эти два источника находятся друг от друга на расстоянии как минимум в 100 световых лет. Что конкретно производит FRB по сих пор остается неизвестным – это может быть как и звезда с очень мощным магнитным полем, как и сверхмассивная черная дыра.
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