Ученым удалось обнаружить источник странных сигналов из космоса

Издание «Independent» сообщает, что ученым недавно удалось распознать источник странных сигналов из космоса, которые неоднократно были зафиксированный техникой на Земле, впервые – в 2007 году, - передает replyua.net.
Быстрые радиовсплески, или «Fast Radio Bursts» (FRB) – это единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы, зарегистрированные 18 раз радиотелескопами начиная с 2007 года. Ученые долго гадали, кто или что может быть их источниками. Выдвигались различные версии. Одни полагали, что их источником может быть дальняя звезда, другие – черная дыра. Были даже те, кто полагал, что эти сигналы посылают на Землю инопланетяне.
Однако, ученым удалось установить, что эти радиовсклески исходят от как минимум двух источников в слабой карликовой галактике, находящейся в трех миллиардах световых лет от нас. Обнаружить источник удалось с помощью Very Large Array – радиотелескопа с множеством антенн, управляющегося Национальным научным фондом США. Более глубокие исследования показали, что эти два источника находятся друг от друга на расстоянии как минимум в 100 световых лет. Что конкретно производит FRB по сих пор остается неизвестным – это может быть как и звезда с очень мощным магнитным полем, как и сверхмассивная черная дыра.