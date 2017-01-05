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Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении динозавров

Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении динозавров
Издание «Independent» пишет, что ученые, исследовавшие останки динозавров, выдвинули новую гипотезу об их полном исчезновении, - передает replyua.net.

Как известно, считается, что динозавры вымерли в результате падению за Землю кометы либо ледникового периода, однако группа ученых недавно заявила, что все дело в яйцах этих огромных рептилий. Дело в том, что выяснилось, что срок инкубации динозавров мог составлять около шести месяцев – период, слишком длинный, чтобы выжить в тяжелых климатических условиях. Человеческий эмбрион развивается в течение девяти месяцев, эмбрион страуса – 42 дней. Инкубационный период яиц птиц составляет от 11 до 85 дней. По мнению ученых, сроки инкубационного периода динозавров схожи с теми, которые имеют птицы.

Когда на планете начались природные катаклизмы, динозаврам просто не хватило времени чтобы вырастить новое потомство – у них было меньше еды, меньше возможностей дли миграции, им сложнее было оставить потомство.
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