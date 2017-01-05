Психологи ответили на вопрос, почему люди делятся на «сов» и «жаворонков»

Исследователям удалось выяснить причину появления среди человеческого населения «сов» и «жаворонков», о чем сообщает Science.
Как передает replyua.net, исследователи из госуниверситета Кливленда, которые занимаются исследованиями биологических ритмов человека, на протяжении долгого времени наблюдали за группой людей, количеством пятьсот человек для возможности разобраться, почему одни люди могут быть «совами», а другие «жаворонками».
В конце концов, психологи сделали вывод, что далеко не ко всем людям относится разделение на «сов» и «жаворонков», но только тридцати процентов от всего количества населения нашей планеты. Другими словами, говоря о продуктивности жизнедеятельности, 70 процентов людей вообще никак не реагируют на время суток. При этом исследователи не смогли с уверенностью сказать, почему же некоторые люди попадают под зависимость от света. Однако психологи сделали предположение, что те люди, которые народились поздним вечером или же ночью могут быть «совами», и с точностью наоборот те, которые появились на свет утром и днем, будут комфортно чувствовать себя в то время, когда солнце будет над горизонтом, то есть будут «жаворонками».